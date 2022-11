Chefe do SEF condenado por corrupção passiva foi eleito vereador de uma câmara pelo PS quando já estava acusado pelo MP

O antigo chefe do Departamento de Emissão Documental da Direção Regional de Lisboa do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), José António Ramos, foi condenado esta quarta-feira no Campus da Justiça, em Lisboa, a quatro anos com pena suspensa por um crime continuado de corrupção passiva, outro de corrupção passiva e um de abuso de poder, de acordo com o “Correio da Manhã”.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler