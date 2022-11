CEO do Serviço Nacional de Saúde entra em funções

O primeiro diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS) entra em funções amanhã, quarta-feira, dia 2 de novembro, cumprindo a Resolução do Conselho de Ministros n.º 98/2022. Em comunicado de imprensa, o Ministério da saúde lembra que, durante os próximos três anos, Fernando Araújo (que deixa a presidência do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto) irá coordenar a resposta das várias unidades de saúde do SNS, com um objetivo de “um melhor funcionamento em rede, o que passa por adaptar e otimizar a capacidade de resposta das várias instituições às necessidades em saúde dos portugueses”.

A Direção Executiva do SNS, com orgânica aprovada pelo Decreto-Lei n.º 61/2022, de 23 de setembro, “tem como missão coordenar a resposta assistencial das unidades de saúde do SNS, assegurando o seu funcionamento em rede, a melhoria contínua do acesso a cuidados de saúde, a participação dos utentes e o alinhamento da governação clínica e de saúde”. Também vai coordenar a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e a Rede Nacional de Cuidados Paliativos, “o que permitirá acompanhar de forma mais global as respostas aos utentes nos vários ciclos de vida, conforme objetivo estabelecido pela equipa governativa do Ministério da Saúde”, sinaliza o gabinete de Manuel Pizaro.