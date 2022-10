Este engenheiro tem um blogue que ensina a cozinhar refeições por €1. Ele sabe o que é não conseguir pagar a casa para pôr comida na mesa

Não é chef nem sonha ter um restaurante, mas há quase três anos que Rui Marques, engenheiro mecatrónico de formação, só vive da cozinha. Quando nasceu o primeiro filho, em 2016, criou um blogue com receitas saudáveis de alimentação para bebés que se esforçava por tornar simples e rápidas de fazer. Com o crescimento do filho, passou das sopas e papas para as melhores receitas para levar na lancheira e outros truques destinados a facilitar a vida sempre atarefada das famílias. Sem esperar, o blogue “A Pitada do Pai” foi crescendo em visualizações até que decidiu deixar o emprego para se dedicar exclusivamente ao projeto, atualmente seguido por mais de 250 mil pessoas nas redes sociais.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler