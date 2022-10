Ensino Superior: Governo anuncia aumento extraordinário de 10% no valor das bolsas de estudo

As bolsas de estudo para estudantes do ensino superior vão ter um reforço de 10% com efeitos ainda este ano e que durará todo o ano letivo de 2022/2023. A este aumento acresce uma subida de 5% nos complementos para alojamento de que podem beneficiar os estudantes bolseiros deslocados. Além disso, as bolsas para estudantes carenciados participarem no programa Erasmus também terão um aumento de 50%.

As medidas foram anunciadas pela ministra do Ensino Superior, Elvira Fortunato, durante a intervenção inicial da discussão na especialidade do Orçamento do Estado para este sector.

O reforço foi justificado por Elvira Fortunato com a necessidade de ajudar os estudantes a “combater os efeitos da carestia de vida e a compensar o efeito da inflação na perda do seu poder de compra”. Desta forma, explicou, os bolseiros terão este apoio social aumentado “acima de todas previsões de inflação existentes”, garantindo-se assim que, no mínimo, se mantém o valor real da bolsa”.

A ministra adiantou ainda que ao fim de um mês de aulas tinham sido atribuídas “mais de 42 mil bolsas” e “36 mil já tinham sido pagas”, o número “mais elevado de sempre para qualquer um destes indicadores”.