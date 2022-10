Ministério Público pede prisão preventiva para autarcas de Montalegre

O Ministério Pública decidiu pedir prisão preventiva para os autarcas de Montalegre. De acordo com a SIC Notícias, as medidas de coação deverão ser conhecidas ao final da manhã de segunda-feira após decisão do juiz.

Os arguidos foram interrogados no sábado, no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, no âmbito de um processo relativo a suspeitas de favorecimento de amigos e familiares dos autarcas em centenas de concursos públicos.