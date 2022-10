Previsão de chuva forte e trovoada, Proteção Civil alerta para possibilidade de inundações

O som da trovoada e da chuva da madrugada deste sábado acordaram vários distritos do país. Entre as 00:00 e as 12:00 foram registadas duas centenas de ocorrências em todo o país.

Grande parte das ocorrências deveu-se a pequenas inundações de estruturas ou superfícies por precipitação intensa (147), tendo ocorrido também sete movimentos de terra, disse à Lusa André Fernandes, comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Os distritos mais afetados foram Lisboa (62 ocorrências), Porto (42) e Leiria (28), no entanto ocorrências não provocaram vítimas, nem danos, adiantou o comandante da ANEPC.

Este sábado há vários distritos do país sob aviso laranja e aviso amarelo: Viseu, Guarda, Coimbra, Santarém, Lisboa, Setúbal, Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Bragança e Vila Real.

As previsões de chuva e trovoada estendem-se a todo o fim de semana, apesar de este sábado ser o dia mais complicado.

Ainda assim, o cenário não é o mesmo em todo o país. Em Évora, por exemplo, o dia é de sol, as esplanadas estiveram cheias e as temperaturas podem atingir os 24 graus. O IPMA explica que a justificação são as linhas de instabilidade que tem passado pelo território.

Embora as temperaturas estejam acima do normal para a época do ano. O IPMA prevê uma descida das temperaturas em todo o território nacional.