Chuva forte e trovoada provocam 201 ocorrências durante esta madrugada e manhã

A chuva forte e a trovoada provocaram 201 ocorrências em todo o país entre as 00:00 e as 12:00, sobretudo inundações, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

De acordo com o comandante André Fernandes, foram registadas 147 inundações de estruturas ou superfícies por precipitação intensa, tendo ocorrido também sete movimentos de terra. As ocorrências, que não provocaram vítimas, mobilizaram 620 operacionais da Proteção Civil.

Os distritos de Lisboa (62 ocorrências), Porto (42) e Leiria (28) foram os mais afetados.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou este sábado os distritos de Viseu, Guarda, Coimbra, Santarém, Lisboa e Setúbal sob aviso laranja até às 15:00, devido à previsão de trovoada e chuva forte ou intensa.

Sob aviso amarelo estão os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro e Bragança até às 18:00, e Vila Real, até às 21:00, devido a chuva ou a trovoada, no caso do último distrito.

O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.