“Sem eles seria trágico”: filhos de imigrantes nunca pesaram tanto na natalidade. Na Maternidade Alfredo da Costa representam 32% dos partos

Nos registos da Maternidade Alfredo da Costa (MAC), em Lisboa, há duas linhas que seguem em direções opostas há pelo menos seis anos. Se por um lado aumentam os bebés de mãe estrangeira, diminuem por outro, a um ritmo bem mais acelerado, os partos de cidadãs portuguesas. Em 2021 nasceram ali menos 866 crianças de mãe portuguesa do que em 2017, uma quebra de 30%. Os filhos da imigração subiram 14%, e este ano, até setembro, representam já 32% (731) de todos os partos (2319) da MAC.

A unidade do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central (CHULC) é o reflexo micro do que se passa no país, onde a natalidade imigrante nunca teve um impacto tão grande no número anual de nascimentos: em 2021 representou 13,6% de todos os recém-nascidos em território nacional, o valor mais elevado de sempre de acordo com o INE.

*Título corrigido às 08h de sábado

