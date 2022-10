Portugueses desesperam nas redes sociais à procura de medicamento "essencial" que está esgotado em todo o país

O fármaco Propranolol – vendido com o nome Inderal Accord – está em esgotado a nível nacional desde o início de outubro, e nos últimos dias vários doentes têm utilizado as redes sociais para tentar adquiri-lo de forma informal – fazendo muitas vezes apelos desesperados.

O medicamento é utilizado para controlar a hipertensão e prevenir enfartes do miocárdio, arritmias cardíacas, enxaquecas e angina de peito. Também pode ser receitado para contrariar ansiedade e tremores corporais. O Propranolol é considerado um medicamento “essencial” pela Organização Mundial de Saúde.

O Infarmed autorizou a venda de Inderal com rótulo espanhol nas farmácias portuguesas, e há muitos cidadãos a dirigir-se a farmácias espanholas à procura do fármaco.

“As pessoas chegam desesperadas à procura de Propranolol”, disse à SIC Notícias uma responsável por uma farmácia espanhola em Ayamonte, no sul do país, que fala numa “grande afluência”.

Na quarta-feira, a TVI contou o caso de uma criança sem acesso ao medicamento . Segundo a mãe, a criança corre risco de vida se não tomar o fármaco. Depois da emissão da reportagem, dezenas de espectadores contactaram o canal com o objetivo de oferecer o Inderal que tinham. A família já agradeceu o gesto.

Segundo o Infarmed, o stock normal do medicamento só deverá ser reposto no início do próximo ano. Inicialmente, a autoridade nacional que regula os medicamentos não explicou as razões que levaram à ruptura do stock em Portugal. Depois de ter sido questionada pelo Expresso, apontou que a rotura se deve "ao aumento da procura associado à incapacidade de aumento do fabrico". Não há notícia de que o medicamento esteja esgotado noutros países europeus.

Em Portugal, a Atnahs Pharma Netherlands é a empresa responsável pela comercialização do medicamento, que segundo o Infarmed está “a desenvolver esforços no sentido de antecipar a data de reposição”. A empresa ainda não se pronunciou publicamente sobre o problema.

O Propranolol foi patenteado em 1962 e aprovado para uso médico em 1964, vendido inicialmente pela empresa que hoje dá pelo nome de AstraZeneca, uma das farmacêuticas que criou uma vacina contra a covid-19. O cientista que mais contribuiu para o desenvolvimento da droga, o escocês James Black, recebeu o Prémio Nobel da Medicina em 1988 devido aos seus esforços.

Em janeiro de 2020, a AstraZeneca vendeu os direitos de comercialização do Inderal à empresa Atnahs Pharma por 350 milhões de dólares, juntamente com outros medicamentos que pertencem ao grupo dos beta bloqueadores. O acordo foi feito a nível mundial: exclui os mercados dos Estados Unidos, Índia e Japão, mas inclui o mercado Europeu.