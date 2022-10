Porto, Viana do Castelo e Braga sob aviso laranja devido à chuva

Os distritos do Porto, Viana do Castelo e Braga vão estar nesta sexta-feira sob aviso laranja devido à previsão de chuva por vezes forte e persistente, que pode ser acompanhada de trovoada, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os três distritos vão estar sob aviso laranja entre as 9h e as 15h de hoje, passando depois a amarelo entre as 15h de hoje e as 18h de sábado.

O IPMA colocou também os distritos de Viseu, Vila Real e Aveiro sob aviso amarelo até às 18h de hoje e depois das 0h às 18h de sábado e Lisboa, Leiria e Coimbra entre as 3h e as 18h de sábado.

Também o arquipélago da Madeira vai estar sob aviso amarelo até às 18h de hoje por causa da chuva que pode ser por vezes forte e acompanhada de trovoada.

O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.