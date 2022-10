Encontros de Cascais: Rússia e energia dominam debates

Se há um ano a palavra “Rússia” não ocupava sequer os dedos de uma mão nos textos que sumarizavam os terceiros encontros de Cascais e a palavra “energia” talvez ocupasse duas mãos, agora os dedos e as mãos de todos os que estão na sala não chegariam para assinalar as vezes que foram ditas.

Talvez seja esta a melhor forma de mostrar como tudo mudou neste ano, ou melhor, como tudo mudou a 24 de fevereiro. Quando em final de 2021 se realizaram os III Encontros de Cascais, temas como o possível chumbo do orçamento, as eleições antecipadas e a instabilidade política dominavam as preocupações.