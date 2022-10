Criança de cinco anos morreu atropelada por Guilherme Aguiar

Uma criança de cinco anos foi mortalmente atropelada por um veículo ligeiro em Vila Nova de Gaia, junto à Escola Básica Dr. Costa Matos, por volta das 18h20 desta sexta-feira quando foi dado o alerta.

De acordo com as informações que estão a ser avançadas pelo “JN”, pelo “Correio da Manhã” e pela “CNN Portugal”, o condutor do automóvel era José Guilherme Aguiar, vereador do Desporto da Câmara Municipal de Gaia, que no passado foi vice-presidente do FC Porto e também diretor executivo da Liga.

Segundo as informações recolhidas no local pelo JN, a vítima é uma criança autista que morava com a avó. No momento do acidente, o menino estaria desacompanhado.

Os Bombeiros Voluntários de Coimbrões, os Sapadores de Gaia, o INEM e a PSP estiveram no local, mas quando chegaram a criança já se encontrava em paragem cardiorrespiratória.

Tentativas de reanimação foram efetuadas, mas sem sucesso e o óbito foi declarado no local. De acordo com testemunhas oculares citadas pelo JN, Guilherme Aguiar estava “muito transtornado”.