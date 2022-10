Câmara aprova loteamento da Mata de Sesimbra com argumento de que só vai ter 20% da construção prevista

Uma semana depois de ter aprovado a minuta de dois contratos de urbanização para a Mata de Sesimbra – zonas Sul e Norte – o executivo municipal de Sesimbra aprovou, esta quarta-feira, a licença do loteamento urbano da Herdade do Cabeço da Pedra, conhecida como Mata de Sesimbra Sul. A decisão “negociada” com a Magna Woodlands, Eco Resort Developments, e com o Novo Banco desde 2020 “prevê apenas a construção de 138 mil metros quadrados, o que corresponde a 20% do previsto no Plano de Pormenor (PP) em vigor”, diz ao Expresso o presidente da Câmara sesimbrense, Francisco de Jesus.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler