Violência doméstica. Em 2022 já morreram 22 mulheres

De janeiro a setembro de 2022, a violência doméstica matou 20 mulheres, revelam as mais recentes estatísticas da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG), divulgadas esta terça-feira. Em outubro registaram-se pelo menos mais duas mortes, elevando o número para 22. No mesmo período do ano passado tinham morrido 15 e em todo o ano de 2021 contabilizaram-se 19 vítimas do sexo feminino. Quando faltam ainda dois meses até ao fim de 2022, já se quebraram os mais trágicos recordes.

