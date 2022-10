Morreu o professor Carlos Pimenta

Morreu o fundador e primeiro presidente do Observatório de Economia e Gestão de Fraude (OBEGEF), Carlos Pimenta, aos 74 anos.

Além da sua relação muito forte com o OBEGEF, produziu ao longo da sua atividade académica uma vasta obra científica nas áreas de Economia Portuguesa e Economia Africana. Foi Pró-Reitor da Universidade do Porto e membro fundador do Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto.

Foi o primeiro e único português a ser distinguido com o prémio de Outstanding Achievement atribuído pela ACFE, a mais relevante organização mundial de combate à fraude.



A memória do professor Carlos Pimenta será objeto de uma homenagem pública no próximo sábado, 29 de outubro, entre as 15h e as 17h, na sala do Conselho Científico da Faculdade de Economia do Porto.