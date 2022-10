Há alunos sem leite escolar em Lisboa, Câmara culpa fornecedores, indústria nega incumprimento

Os alunos do pré-escolar e 1º ciclo da escola básica Moinhos do Restelo, em Lisboa, não recebem o leite da manhã desde a passada quarta-feira. E as dificuldades na distribuição de leite nas escolas, um serviço da responsabilidade da Câmara Municipal de Lisboa (CML), não ficam por aí.

