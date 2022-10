Rui foi acusado pela PJ de matar dois homens, a juíza absolveu-o, o MP não recorreu. Rui não é um qualquer: no cadastro tem três homicídios

Os dois agentes da PSP acudiam a um vulgar acidente de viação numa estrada de acesso à A28, em Viana do Castelo, quando foram surpreendidos por um homem que saiu a correr de um carro parado pedindo-lhes ajuda. Era alto, corpulento e tinha a cara ensanguentada e cheia de nódoas negras, mas não tinha estado envolvido em qualquer colisão. O homem que pedia ajuda à polícia (talvez pela primeira vez na vida) era Rui Amorim e tinha sido violentamente espancado para confessar um crime que a Polícia Judiciária, o Ministério Público, a família e os cúmplices das duas alegadas vítimas mortais acreditam que ele cometeu — e que, segundo o Tribunal Central Criminal do Porto, pode nunca ter acontecido. A decisão da juíza Maria da Conceição Nogueira é de tal modo definitiva que o MP, antes plenamente convicto da culpa do acusado, nem sequer recorreu, uma opção incomum nestes casos. E Rui Amorim, antigo paraquedista e com um cadastro pesado, não é um arguido qualquer.

Naquele dia, os polícias de trânsito que ajudaram o ferido não o podiam saber, mas estavam a dar a mão a um recluso da cadeia de Coimbra condenado por vários crimes: o brutal homicídio à facada dos tios e do primo, rapto, espancamento e extorsão de um antigo patrão, tráfico de droga e ainda uma espetacular fuga da cadeia de Vale de Judeus depois de partir intencionalmente um dedo para forçar uma ida ao hospital. Esteve desaparecido durante quatro meses.