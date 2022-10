Reportagem do Expresso distinguida nos prémios de jornalismo sobre dor

O trabalho “O cancro não tem sexo”, publicado na revista do Expresso, foi premiado com uma menção honrosa nos prémios de jornalismo sobre dor, atribuídos pela Fundação Grünenthal e pela Associação Portuguesa para o Estudo da Dor (APED).

A reportagem da jornalista Joana Ascensão, publicada em julho de 2021, aborda a forma como o cancro se arrasta para a vida sexual dos doentes e como duas equipas de uma nova área clínica, a oncossexologia, desfazem tabus e encaram o problema em Portugal.

O primeiro prémio foi atribuído à reportagem da SIC “Os maestros das emoções”, da autoria da jornalista Catarina Marques, com imagem de Humberto Candeias e edição de imagem de Rui Félix.

A segunda distinção foi atribuída à reportagem “Dor sexual: não, não é normal. Nem irreversível”, da autoria de Ana Tulha, da Notícias Magazine.

Este sábado, no Centro de Congressos de Aveiro, no âmbito do 8.º Encontro das Unidades de Dor Nacionais, foi ainda atribuída outra menção honrosa ao trabalho intitulado “Viver com dor”, de Mariana Nogueira, da revista Visão.