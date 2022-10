"Não há uma boa lei da eutanásia, a realidade vai-se encarregar de distorcer a lei"

Isabel Galriça Neto dedicou a sua carreira aos cuidados paliativos e considera “ofensivo” a falta de cudiados paliativos para muitos doentes que chegam “tardiamente” aos hospitais. Com o livro que lançou este mês, pretende defender o direito a paliativos e tentar desfazer preconceitos que existem inclusive na classe médica sobre cuidados que continuam a ser encarados como de fim de vida. Opositora da eutanásia, lamenta que muitas vezes paliativos e morte assistida sejam confundidos ou colocados como alternativas e defende que “"puxar a decisão do Presidente da República para a questão religiosa é menorizá-lo".

Nesta entrevista ao Expresso, a ex-deputada e atual porta-voz do CDS também faz uma avalição da liderança de Nuno Melo e do mandato de Carlos Moedas em LIsboa, com quem foi candidata a presidente da Assembleia Municipal.

Por que razão lançou agora este livro?

Está centrado na vida das pessoas e em casos que representam situações que vi com bastante frequência ao longo de 25 anos de prática. São padrões, e decidi partilhá-los para dar a conhecer aos portugueses e aos profissionais de saúde a realidade dos cuidados paliativos, que ainda são alvo de desconhecimento e de preconceito.

