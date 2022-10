As empresas de trotinetas encontraram soluções tecnológicas para resolver o caos do estacionamento. As câmaras já discutem mudanças

As trotinetas são hoje uma parte importante da mobilidade diária em muitas cidades pelo mundo fora. Só que a vantagem de estarem acessíveis em qualquer lugar transformou-se no seu maior defeito: muitas vezes ocupam espaço nos passeios, bloqueiam acessos e impedem a circulação. Em Paris, o problema começou a ser resolvido em 2019, quando a câmara exigiu que as trotinetas tivessem de ser estacionadas fora dos passeios, e, desde então, outras cidades têm seguido esse caminho. Atualmente já existem soluções tecnológicas para resolver o problema, e também em Portugal as empresas garantem estar disponíveis para as implementar, consoante o modelo e as regras que cada câmara queira para a sua cidade.

Uma das soluções que estão a ser discutidas entre as operadoras e algumas autarquias é a obrigatoriedade de deixar a trotineta em pontos de estacionamento autorizado. Esses espaços podem estar identificados com um sinal de parqueamento, com o chão pintado de uma cor diferente ou, então, serem zona de estacionamento virtual, em cujo perímetro a aplicação permite ao utilizador concluir a viagem e deixar a trotineta. Caso tente estacionar fora de um desses espaços, não lhe é permitido terminar a viagem.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.