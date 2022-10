Um ferido grave e 11 feridos ligeiros em acidente com autocarro em Sintra

O despiste de um autocarro da Vimeca em Paiões, freguesia de Rio de Moura, Sintra, provocou ao início da tarde de hoje um ferido grave e 11 feridos ligeiros, disse à Lusa fonte do CDOS de Lisboa.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa, adiantou que o alerta para o despiste de um veículo pesado de passageiros foi dado cerca das 13:40.

O acidente ocorreu à entrada da localidade de Paiões, freguesia de Rio de Mouro, concelho de Sintra, no distrito de Lisboa, provocando 12 feridos, sendo que a última atualização, pelas 14:55, dava conta de um ferido grave e 11 ligeiros.

Por volta das 15:10, estavam no local, segundo a fonte do CDOS, 47 operacionais apoiados por 19 veículos.

Na zona do acidente estavam elementos da PSP, operacionais dos Bombeiros Voluntários da Agualva Cacém, além de duas viaturas médicas, uma do hospital Fernando da Fonseca, na Amadora, e outra do hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.

Questionado por jornalistas no local do acidente, pelas 15:20, o comandante dos Bombeiros Voluntários da Agualva Cacém, Miguel Pereira, disse que o ferido grave encontrava-se na “parte posterior do autocarro" e foi encaminhado para o hospital Santa Maria.

O comandante afirmou ainda “desconhecer por completo o que originou o acidente” e não conseguir precisar quantos passageiros estariam no interior do autocarro na altura do acidente.