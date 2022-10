Mau tempo: Porto registou mais de duas dezenas de ocorrências, a maioria quedas de árvores

A chuva e o vento que se fizeram sentir durante a madrugada de hoje, sobretudo a partir das 04:00, provocaram mais de duas dezenas de ocorrências no distrito do Porto, a maioria das quais foram quedas de árvores.

Em declarações à Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) do Porto, disse que além das quedas de árvores registaram-se também várias inundações da via pública, quedas de estruturas e movimentos de terra.

Segundo o CDOS, a maioria das ocorrências registou-se no Porto, Vila Nova de Gaia, Póvoa de Varzim, Matosinhos e Vila do Conde, num total de 15 pedidos de ajuda.

Contudo, “nenhuma das ocorrências provocou danos maiores” e “nalgumas situações nem foi necessário enviar meios”, acrescentou o CDOS.

Os distritos do Porto e Braga estiveram sob aviso vermelho até às 09:00 de hoje devido à previsão de chuva por vezes forte, acompanhada de trovoada e rajadas de vento, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, o aviso vermelho, o mais grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação meteorológica de risco extremo.

No distrito de Braga registaram-se cerca de duas dezenas de ocorrências, devido ao mau tempo.

De acordo com a autoridade Nacional de Proteção Civil, o maior número de casos relaciona-se com quedas de estruturas, inundações e quedas de árvores.

O IPMA colocou também os distritos de Viseu, Vila Real, Aveiro, Coimbra e Viana do Castelo sob aviso laranja devido à chuva, até às 09:00 de hoje, passando depois a amarelo até às 21:00.

O IPMA emitiu também para os distritos do Porto, Viana do Castelo e Braga aviso laranja por causa do vento, temporariamente forte com rajadas até 95 quilómetros por hora (km/h) no litoral e terras altas, passando depois a amarelo.

Os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Faro, Vila Real, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Braga vão estar sob aviso amarelo até às 21:00 de hoje devido à chuva, por vezes forte, que pode ser acompanhada de trovoada e rajadas.

Por causa do mau tempo, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alertou na terça-feira para o risco de inundações hoje e quinta-feira nas regiões do Norte e Centro, devido à previsão de chuva por vezes forte e persistente.

Num aviso dirigido à população, a ANEPC recomenda, em especial nas zonas mais vulneráveis, a "desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e a retirada de inertes e outros objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas".

Segundo a ANEPC, devido às previsões meteorológicas, há possibilidade de ocorrência de inundações em zonas urbanas, causadas por acumulação de água da chuva por "obstrução dos sistemas de escoamento" e risco de cheias "potenciadas pelo transbordo do leito de alguns cursos de água, rios e ribeiras".

A Proteção Civil alertou ainda para o risco de deslizamentos de terra e derrocadas, contaminação de fontes de água potável por "inertes resultantes de incêndios florestais", desprendimento de estruturas móveis ou mal fixadas e arrastamento de objetos soltos para as estradas devido ao vento forte.