“Rio atmosférico” traz previsão de chuva para todo o país até ao final da semana

A chuva está de regresso a Portugal continental, naquela que é uma “alteração significativa das condições do estado do tempo” a partir da tarde desta terça-feira, indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). A previsão de “tempo chuvoso” dura até ao final da semana.

“O posicionamento de uma depressão complexa e quase estacionária no Atlântico Norte levará ao estabelecimento de um fluxo que transporta ar muito húmido até ao continente”, explica o IPMA, em comunicado. Devido a uma superfície frontal fria a atravessar o território, espera-se a ocorrência de precipitação “por vezes forte” na noite de terça para quarta-feira – inicialmente no litoral norte e centro, e que irá estender-se “gradualmente” ao resto do país.

Ao longo da semana, a “persistência deste fluxo do quadrante sul” irá proporcionar a chegada de “massas de ar tropical com elevado conteúdo em vapor de água”, algo que se denomina “rio atmosférico”, esclarece o IPMA. Deverão ocorrer vários períodos de “precipitação persistente”, juntamente com trovoada.

A passagem do sistema frontal causará também uma “intensificação do vento”, sobretudo no litoral e nas terras altas, além de uma “descida das temperaturas para valores próximos do normal para a época” a partir de quarta-feira e um “aumento gradual” da agitação marítima.

A partir de quarta-feira e até domingo, as temperaturas vão oscilar entre 16º de mínima e 21º de máxima em Lisboa, enquanto no Porto variam entre 14º e 20º. Mais a norte, os termómetros em Braga vão marcar no mínimo 13º e, no máximo, 19º. Já a sul, a descida será mais suave: entre 16º de mínima e 23º de máxima em Faro.

Devido à previsão de chuva, os distritos de Viseu, Porto, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob aviso amarelo entre as 3h e as 15h de quarta-feira. Porto, Viana do Castelo e Braga estarão sob o mesmo aviso entre as 0h e as 9h de quarta-feira devido ao vento. Entre as 3h de quinta-feira e as 3h de sexta-feira, o aviso amarelo aplica-se aos distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga, por causa da agitação marítima.