João Real foi informado numa loja chinesa que estava a ser seguido pela PJ. Não fez nada quanto a isso: “Senti que precisava de ser preso”

Na sessão da tarde do primeiro dia do julgamento de João Real, acusado de dois crimes de terrorismo pelo planeamento de um atentado na Faculdade de Ciências de Lisboa, o advogado do réu, Jorge Pracana tentou demonstrar que o jovem de 19 anos não pretendia avançar com qualquer matança naquela sexta-feira, 11 de fevereiro.

