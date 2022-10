Há mais moscas neste outono? Temperatura acima do normal favorece presença destes insetos, mas “podemos apenas conjeturar”

São vários os relatos de pessoas que dizem notar mais moscas do que habitual nesta altura do ano, sobretudo em Lisboa. Não há evidências científicas que comprovem que estes insetos estão mesmo a aumentar — “a única prova que existe são as queixas das pessoas”, diz o entomologista Filipe Lopes ao Expresso. Ainda assim, um fator pode explicar por que razão as moscas domésticas parecem mais presentes neste outono: a temperatura acima do normal.

