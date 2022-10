Governo define coordenadora para Estratégia Nacional de Combate à Pobreza. Objetivo: tirar 660 mil pessoas de situações de carência até 2030

Dez meses depois de ter aprovado a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, o Governo avançou esta segunda-feira com a escolha da coordenadora que irá acompanhar a evolução das várias medidas da estratégia. Em comunicado, o Governo indica ter escolhido Sandra Araújo, diretora da Rede Europeia Anti Pobreza.

A coordenadora “terá um papel fundamental para garantir a definição e implementação de planos de ação, com âmbito temporal 2022-2025 e 2026-2030, a articulação entre as diferentes entidades envolvidas e a orientação para os indicadores e metas a atingir até 2030”, indica o Ministério do Trabalho e da Segurança Social em comunicado, divulgado esta segunda-feira, quando se assinala o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza.

A Estratégia, aprovada pelo Governo, previa que até ao passado mês de junho tivesse sido já apresentado o plano de ação, mas, para isso, era preciso escolher um coordenador. Só agora será possível avançar com esse plano, que irá definir em concreto as medidas a tomar para conseguir reduzir a pobreza a nível nacional. O objetivo é conseguir, até 2030, tirar 660 mil pessoas da pobreza em Portugal, entre as quais 230 mil trabalhadores e 170 mil crianças.

Entre as metas está também a redução da privação material infantil, para que se aproxime da média europeia, e a necessidade de encurtar a disparidade da pobreza entre as diferentes regiões do país.

Segundo a nota do Ministério enviada às redações, Sandra Araújo é licenciada em Serviço Social pelo Instituto de Serviço Social do Porto (1992), com uma Pós-Graduação em Gestão de Organizações Sem Fins Lucrativos pela Universidade Católica (2007).

Iniciou a sua carreira técnica em 1992 no Projeto de Luta Contra a Pobreza, no Centro Histórico de Gaia. E em 1994 ingressou na Rede Europeia Anti Pobreza (EAPN Portugal), e integrou o Projeto GIIF (Iniciativa Comunitária Horizon) exercendo funções nas áreas da informação e formação.

Desde 2006 exerce o cargo de diretora executiva da Rede Europeia Anti Pobreza e representa a instituição no comité executivo da EAPN Europa. Sandra Araújo coordena ainda a atividade do Observatório Nacional de Luta Contra a Pobreza e o Observatório de Luta Contra a Pobreza na cidade de Lisboa.