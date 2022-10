O aeroporto de Lisboa faz 80 anos e irá para obras para chegar aos 90. E estas são as suas melhores histórias

Distante vai o tempo em que as famílias iam despedir-se dos passageiros, em romaria, quase até à entrada dos aviões, que viam partir da varanda aberta de frente para a pista. O aeroporto não tinha lojas de marcas de luxo, nem havia longas filas de passageiros, serpenteando pequenos corredores, à espera de serem revistados por seguranças. A aviação era elitista, não estava democratizada. Viajavam os ricos, os profissionais liberais, os funcionários públicos, os políticos e os emigrantes que cruzavam continentes — mais tarde, nos anos 60, após a declaração do Presidente do Conselho, António de Oliveira Salazar, “para a Angola em força”, passaram a voar também os militares que seguiam para a Guerra Colonial em África.

Em 1942, ano de estreia do aeroporto de Lisboa, que comemora 80 anos esta sexta-feira, viajaram 2863 passageiros, uma ínfima parte dos quase 32 milhões atingidos em 2019, ano recorde para o Aeroporto Humberto Delgado. Nasceu na Portela de Sacavém, em plena II Guerra Mundial. Havia quem defendesse outra localização: o Campo Grande, nos terrenos do Jockey Club. “Como ministro e como cidadão, o Sr. [Abílio] Passos e Sousa entende que é indispensável estabelecer o aeroporto no Campo Grande”, noticiava a 12 de janeiro de 1928 o “Diário de Notícias”, citando o então ministro da Guerra, depois de este ter sobrevoado Lisboa, conta José Guardado Moreira, num livro sobre a história do aeroporto de Lisboa, de 1942 a 2007, feito para a ANA — Aeroportos de Portugal.