Campanha contra tráfico humano no futebol chega terça-feira

Muitos jovens são aliciados com a promessa de competirem no campeonato português e na primeira divisão de futebol. Estes meninos e rapazes de várias idades que chegam de inúmeros países, quando pisam o território português, apercebem-se de que os seus sonhos de jogar futebol em Portugal se transformam num grande pesadelo. O pesadelo de serem explorados contra a sua vontade nos mais diversos trabalhos em campos agrícolas, espaços de restauração ou construção civil em vários locais do país.

Para denunciar e combater esta realidade, a partir da próxima terça feira vai ser lançada em todo o país a campanha “Não deixes que o teu sonho se transforme em pesadelo”, contra o tráfico humano no futebol, que assinala o Dia Europeu de Combate ao Tráfico de Seres Humanos. Esta campanha nacional conta com o apoio da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, da Federação Portuguesa de Futebol e do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, sendo co-financiada pelo POISE.

Esta campanha contará com um site, um spot e folhetos em várias línguas – que serão apresentados num webinar a decorrer no dia 18, a partir das 17 horas, que vai contar com as presenças da Secretária de Estado da Igualdade e Migrações, do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, da Federação Portuguesa de Futebol, do Sindicato de Jogadores de Futebol, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, do clube de futebol brasileiro SE Palmeiras e da ONG Saúde em Português.