Supremo confirma absolvição de acompanhantes de luxo brasileiras acusadas de tráfico. Uma delas vai processar o Estado

Acabou o pesadelo judicial de Caroline R. e Jessica K, duas acompanhantes de luxo brasileiras apanhadas na teia do narcotráfico internacional. O Supremo Tribunal de Justiça absolveu-as definitivamente do crime de tráfico de droga, pelo qual tinham sido condenadas a seis anos e dois meses de prisão em 2021. Para os juízes conselheiros, foram condenadas com base em “especulações” do Tribunal Criminal de Lisboa que “não são” suficientes para abalar o princípio da presunção da inocência.

