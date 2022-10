Quatro furos nas Montanhas dos Príncipes de Avis, para perceber o clima dos últimos três milhões de anos

Mais vale tarde do que nunca, diz o ditado, e assim é com a expedição Paleoclima da Margem Ibérica, que durante dois meses vai reconstruir o clima dos últimos três milhões de anos de história da Terra. O objetivo é analisar o que se passou e passa nos dois polos (Norte e Sul), as influências da circulação oceânica e as suas principais mudanças num futuro próximo; e as variações na atmosfera do continente europeu.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler