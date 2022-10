Para proteger os participantes de "uma inacreditável 'não questão'", marcha pela erradicação da pobreza em Lisboa foi cancelada

A organização da iniciativa “Na Rua - Jornada Internacional pela Erradicação da Pobreza” cancelou a maioria do programa previsto para segunda-feira em Lisboa.

“Não queremos levar o ruído de ontem para 17 de outubro”, afirma Henrique Pinto em declarações ao Expresso. “Queremos proteger os participantes [da atenção mediática relacionada com a polémica]”, acrescenta o presidente e fundador da Impossible - Passionate Happenings.

Num comunicado enviado às redações, a associação organizadora do evento explica a decisão:

“Depois de um dia perdido à volta de uma inacreditável ‘não questão’ e ‘total non-sense’, e depois de ouvidos os principais parceiros, que ao longo destes últimos 20 anos têm generosamente tornado possível a comemoração da Jornada Internacional pela Erradicação da Pobreza (17 out.), em Lisboa, a Impossible - Passionate Happenings, organização promotora, decidiu manter do programa inicialmente divulgado apenas o momento final, ou seja, uma breve passagem pela Rua Augusta, por volta das 16h, e sem a presença oficial de nenhum dos seus co-organizadores e parceiros."

E acrescenta: “Ficam assim cancelados os outros dois momentos, as atividades ao ar livre, no Parque Eduardo VII e a Caminhada, que levaria os caminhantes-participantes do Parque Eduardo VII até à rua Augusta, descendo a Avenida da Liberdade.”

O comunicado prossegue afirmando que, ao contrário do que tinha sido inicialmente publicitado e coimo o Expresso já tinha avançado esta quarta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa não irá estar presente na iniciativa. Segundo o organizador, foi-lhes explicado que dada a polémica o Presidente não quer estar associado ao evento.

“Esta decisão não se trata de um recuo ou de um dar a razão a quem a não tem, nem nunca teve”, continua a comunicação.

E ataca: “Trata-se tão simplesmente de uma posição que não deseja de todo dar mais espaço ou tempo de antena ao terrorismo da medíocre politica em Portugal, sempre pronto a dinamitar as pontes que as organizações vão conseguindo construir e erguer, com abnegado esforço. Por outro lado, não desejamos que o jornalismo se veja tentado a alimentar a murmuração, o ‘diz que disse’, esquecendo, na cobertura do evento ou em conversa com os participantes, o que de facto é importante e do interesse público.”

“Por último, impõe-se também declarar que chegará também o momento, um dia, em que a ignorância intelectual e ético-moral de alguns elementos da classe política em Portugal não condicionará, como tem constrangido, a agenda das organizações, que em Portugal, trabalham noite e dia pelo bem-estar de TODOS os residentes em Portugal", refere o comunicado.

O Expresso tentou contactar a Câmara Municipal de Lisboa, mas até ao momento não obteve resposta.