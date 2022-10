PJ faz buscas na GfK, empresa que mede audiências na televisão, avança CNN

A empresa GfK está esta terça-feira a ser alvo de buscas por parte da Polícia Judiciária. A notícia é avançada pela CNN Portugal, que indica que a investigação do DIAP (Departamento Central de Investigação e Ação Penal) de Lisboa já decorria há um ano e meio e está entregue à Unidade de Combate à Corrupção da PJ.

A multinacional especializada em estudos de mercado é a entidade responsável por medir as audiências televisivas em Portugal. Em causa estão suspeitas de adulteração de resultado com impacto direto no mercado publicitário, o que poderá constituir crime de corrupção no setor privado.

O Expresso contactou a Polícia Judiciária, que para já não faz comentários. Tentou igualmente contactar a GfK, sem obter resposta.

A abertura de um inquérito sobre esta temática, com base numa denúncia, foi confirmado pela Procuradoria-Geral da República à Lusa, em junho de 2021. O semanário Tal & Qual deu então conta de uma “guerra das audiências a ferro e fogo" e afirmou que o DIAP estaria a investigar o alegado favorecimento da SIC em detrimento da TVI.

Na altura, a SIC afirmou não ter conhecimento de qualquer investigação nem ter sido contactada neste contexto. “Tal como o resto do mercado, representado pela CAEM (Comissão de Análise de Estudos de Meios), exceto, aparentemente, a TVI, confiam no sistema de medição de audiências em vigor, algo que acontecia mesmo durante os anos em que a SIC não foi líder de audiências”.

Um ano depois, em julho de 2022, a PGR voltou a confirmar a existência do inquérito, neste caso ao semanário “Nascer do Sol”. “Confirma-se a existência de um inquérito a correr termos no DIAP de Lisboa. O mesmo encontra-se em investigação e está sujeito a segredo de justiça”, afirmou a PGR na altura em comunicado.

O mesmo jornal noticiava que Ministério Público já teria pedido dados sobre as audiências por cabo às operadoras Altice, NOS e Vodafone.

[em atualização]