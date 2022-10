Hospital de Madrid fez transplante inédito em bebé, com o intestino de um dador morto

O Hospital de La Paz (hospital público de Madrid) realizou um transplante de intestino inédito numa bebé com 13 meses. Segundo o El País, a paciente recebeu o órgão de uma pessoa morta em paragem cardiorrespiratória.

Este tipo de procedimento já podia ser realizado com dadores em morte cerebral, mas não em casos de paragem cardiorrespiratória. O transplante nestas circunstâncias não era feito por se acreditar que o órgão estaria inviável, não havendo contudo estudos para confirmar que esse era de facto o caso.

A inovação resulta de três anos de investigação do IdiPAZ (instituto de investigação do hospital) no sentido de compreender efetivamente a viabilidade deste tipo de procedimento nestes casos.

Nos casos de morte cerebral, a viabilidade dos órgãos e tecidos é assegurada com recurso à ventilação até ao momento da colheita. O que este estudo mostrou é que é possível fazer esta preservação através da ECMO (oxigenação por membrana extracorporal), uma técnica que recorre a uma bomba externa para fazer circular o sangue através de um pulmão artificial antes de o devolver à corrente sanguínea.

Como destacaram as autoridades do governo regional madrileno numa conferência de imprensa esta segunda-feira, esta técnica irá “tornar possível a utilização de órgãos que de outra forma se perderiam”.

As autoridades afirmaram igualmente que a paciente transplantada já teve alta e está bem de saúde. Antes de ser submetida ao transplante, a bebé encontrava-se bastante debilitada, depois de lhe ter sido diagnosticado mau funcionamento do intestino logo no primeiro mês de vida.