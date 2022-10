Lisboa regista cerca de 120 ocorrências relacionadas com inundações

Cerca de 120 ocorrências relacionadas com inundações foram hoje registadas na cidade Lisboa, levando ao corte do trânsito no túnel da Avenida João XXI, adiantou à agência Lusa o comandante dos Bombeiros Sapadores da cidade.

"A situação está mais calma, mas tivemos no pico cerca de 120 ocorrências", disse Tiago Lopes, pelas 23h10, em jeito de balanço.

De acordo com o comandante dos Bombeiros Sapadores de Lisboa, os operacionais ainda estão a "tentar a escoar as águas", realçando que há também "inundações em várias lojas da baixa".

"Atualmente, há algumas [ocorrências] que ainda preocupam, nomeadamente o túnel da Avenida João XXI, que está cortado. (...) Temos uma situação na rua da Prata que, se calhar, vamos ter de a cortar [ao trânsito], mas ainda estamos a fazer a avaliação", indicou Tiago Lopes.

"Vamos agora -- nas próximas horas -- fazer a picagem de todas as ocorrências para verificar se está tudo bem ou não, mas ainda vamos ter algum trabalho de drenagem da água", acrescentou.

Ao início da noite de hoje, o comandante referiu à Lusa que as inundações afetavam, além da baixa de Lisboa, as vias principais de acesso à cidade, alguns túneis e espaços privados.

Segundo Tiago Lopes, a maior parte das inundações têm que ver com pequenos entupimentos nos algerozes e nos tubos e no escoamento de águas pluviais.