Estudo: os portugueses mais qualificados estão bastante satisfeitos com o SNS e com os cientistas - o mesmo não se pode dizer dos políticos

Alvo de sucessivos exames com resultados preocupantes, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) tem, afinal, um diagnóstico favorável para muitos portugueses. Um inquérito em 15 países europeus revela que 64% da população portuguesa, sobretudo mais jovem e privilegiada, está satisfeita com os cuidados assegurados. Nem mesmo a pandemia fez mudar a avaliação.

Realizado online entre março e abril pela consultora InSites Consulting, o inquérito, cujos resultados serão apresentados na próxima quinta-feira na Universidade Nova de Lisboa, contou com a resposta de dois mil portugueses com mais de 18 anos, a maioria instruídos, com trabalho qualificado, um nível de rendimentos médio e a viver fora dos meios rurais e sem filhos em casa. É uma franja socioeconómica e educacional privilegiada, e defende que os serviços públicos de saúde merecem reconhecimento. A avaliação, ainda assim, destoa com uma nota menos positiva face aos quase 30 mil europeus auscultados, e mais satisfeitos (67%).