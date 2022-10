Ministério Público investiga padre de Massamá por suspeitas de abuso de menores

O gabinete da Procuradoria-Geral da República confirmou ao Expresso que o padre Luís Cláudio Ferreira dos Santos, de 64 anos, está a ser alvo de uma investigação do Ministério Público. “Confirma-se a instauração de inquérito. O mesmo encontra-se em investigação no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP de Sintra da comarca Lisboa Oeste.”

A Comissão Diocesana de Proteção de Menores do Patriarcado de Lisboa recebeu uma queixa sobre um possível caso de abuso sexual sobre menores cometido pelo padre de Massamá, “tendo procedido de imediato a uma investigação prévia nos termos do direito canónico”.

O Patriarcado de Lisboa garante que a denúncia foi enviada para o Dicastério da Doutrina da Fé e, em seguida, para o Ministério Público. “O sacerdote em causa suspendeu o exercício do ministério pastoral na comunidade que lhe estava confiada, aguardando o apuramento da verdade. O caso segue os seus trâmites e encontra-se em segredo de justiça no foro canónico, assim como no Ministério Público”, refere o Patriarcado.

O padre em causa, além de pároco de Massamá, em Sintra, é juiz do Tribunal Patriarcal e assistente diocesano do Curso de Preparação para o Matrimónio do Patriarcado de Lisboa.

O Patriarcado diz renovar o seu compromisso “em tudo fazer para erradicar esta dramática realidade dos abusos de menores e está disponível para acompanhar as vítimas que assim o desejarem”.