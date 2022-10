Nicole Mann: eis a primeira mulher indígena no Espaço

A NASA lançou esta quarta-feira, a partir da plataforma 39A no Kennedy Space Center, na Flórida, quatro astronautas para uma missão de seis meses na Estação Espacial Internacional (EEI) e a comandante da tripulação é a norte-americana Nicole Mann, a primeira mulher indígena a chegar ao Espaço.

Além de Nicole Aunapu Mann, a bordo da espaçonave Crew Dragon, empurrada pelo foguetão Falcon 9, da empresa SpaceX, seguiram também viagem a cosmonauta russa Anna Kikina, o astronauta norte-americano Josh Cassada e o japonês Koichi Wakata. Os quatro tripulantes da missão Crew-5 têm como objetivo realizar cerca de 250 experiências científicas.

anadolu agency / getty images

Mann, ex-piloto de testes da NASA, cresceu inserida na cultura do povo Wailacki, uma das tribos de Round Valley. Na bagagem com 1,3 kg, a astronauta fez questão de levar consigo um símbolo das suas raízes familiares: um filtro de sonhos, um amuleto indígena que recebeu da mãe quando ainda era criança e que oferece proteção.

“Será um pedacinho da minha família que levarei ao longo desta jornada”, explicou à BBC, momentos antes de embarcar.

“Espero que esta missão inspire as crianças indígenas americanas a seguirem os seus sonhos, e a perceberem que algumas barreiras que existiam ou que continuam a existir estão agora a ser derrubadas”, afirmou a comandante da missão Crew-5.

Nicole Mann nasceu na Califórnia e formou-se em engenharia mecânica na Universidade de Stanford. Mais tarde, tornou-se coronel do Corpo de Fuzileiros Navais, onde começou a pilotar aviões de combate. Foi destacada para missões no Iraque e no Afeganistão, o que lhe valeu seis medalhas pelos serviços prestados às Forças Armadas.

A astronauta integra também o programa Artemis e é uma das candidatas a tornar-se na primeira mulher que a NASA pretende colocar na Lua em 2025 ou 2026, quando for lançada a missão Artemis III.