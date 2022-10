Dois terços dos condenados por abuso de menores escapam à prisão. António, que os aliciava com dinheiro e um Bentley, é um deles

Quando António Carvalho passeava pelo paredão das praias de Cascais procurava o grupo de rapazes que mergulhava no pontão. Muitas vezes, o homem de 70 anos limitava-se a observá-los. Noutras, metia-se com eles, pagando-lhes para saltarem para o mar ou convidando-os para uma rodada de gelados ou açaís. Desafiava-os depois a darem uma volta no seu Bentley e a mergulharem na piscina de sua casa. Fascinados com tantas mordomias, muitos destes jovens alinharam no programa “com o velho” durante todo o verão de 2020.

Era habitualmente no confortável sofá da sala que António Carvalho lançava para o ar algumas sugestões de teor sexual e sintonizava o televisor num canal de pornografia homossexual. Depois tentava a sorte e acariciava sexualmente os menores. Se fosse repelido, não desistia e usava outras táticas; o dinheiro estava quase sempre envolvido. Chegou a sugerir que pagaria bem se os jovens se filmassem em atos sexuais. “O Carlos [nome fictício] é que me devia enviar um vídeo porque tem um grande corpo”, disse a um dos rapazes.