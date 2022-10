“Puro greenwash”: ativistas criticam patrocínio da Coca-Cola à cimeira climática COP27

A Coca-Cola vai ser uma das marcas patrocinadoras da Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas deste ano, que vai decorrer entre 6 e 18 de novembro. O patrocínio foi assinado pelo governo do Egito, país que vai acolher a COP27, e está a ser fortemente criticado por grupos ativistas.

“O facto de a Coca-Cola patrocinar a COP27 é puro greenwash. A Coca-Cola é um dos maiores utilizadores de plástico do mundo”, afirmou a coordenadora do movimento Break Free From Plastic, Emma Priestland, em declarações ao “The Guardian”. Greenwashing, em português ‘lavagem verde’, significa a falsa apropriação de práticas amigas do ambiente por uma estratégia de marketing.

“Ao longo de quatro anos, descobrimos que a Coca-Cola é o maior poluidor mundial de plástico nas nossas auditorias anuais de marca”, continuou Emma Priestland. “É espantoso que uma empresa tão ligada à indústria dos combustíveis fósseis seja autorizada a patrocinar uma cimeira climática tão vital”, lamentou.

Também o diretor de campanha de oceanos na Greenpeace EUA, John Hocevar, disse ser “desconcertante que a Coca-Cola 一 o maior poluidor de plástico do mundo em todas as auditorias globais da Break Free From Plastic 一 patrocine este ano a conferência no Egito”.

A condenação continuou. “A Coca-Cola produz 120 mil milhões de garrafas de plástico descartáveis por ano e 99% dos plásticos são feitos de combustíveis fósseis, agravando tanto a crise do plástico como a do clima”, afirmou, citado pelo jornal britânico. “Esta parceria mina o próprio objetivo do evento que procura patrocinar”.

Já a marca Coca-Cola garante que está preparada para “fazer a sua parte” e estabelecer “objetivos ambiciosos”, começando por ajudar a recolher e reciclar uma garrafa ou lata para cada uma que vende, até 2030.

“O nosso apoio à COP27 está de acordo com o nosso objetivo baseado na ciência de reduzir as emissões absolutas de carbono em 25% até 2030, e a nossa ambição de emissões líquidas de carbono zero até 2050”, assegurou ainda a gigante de refrigerantes norte-americana.

Falta pouco mais de um mês para a COP27. A cimeira terá lugar na estância turística egípcia de Sharm el-Sheikh, no Mar Vermelho, de 6 a 18 de novembro.