Hospitais adotam práticas para reduzir custos com energia

Os hospitais do Serviço Nacional de Saúde, que assistem às faturas de eletricidade e gás a aumentar, estão a implementar, de acordo com o “Jornal de Notícias”, medidas para reduzir custos com consumos e aumentar a eficiência.

Entre as práticas adotadas, os hospitais estão a mudar lâmpadas, reduzir a iluminação exterior, desligar computadores e equipamentos médicos, instalar painéis solares para aquecer a água e tentar poupar na climatização. Os hospitais contratam os fornecedores através de acordos negociados por empresas do Estado (ESPAP e SPMS), mas nem assim escapam aos aumentos nas faturas.

Os administradores hospitalares dizem que, apesar de ainda não se notar, a dívida está a crescer. Uma vez que os bens e serviços também estão a aumentar e os orçamentos não chegam para as despesas.