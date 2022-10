Especialista diz que “estamos formatados pelo respeito à sacrossanta propriedade privada”: “Terreno sem dono conhecido pertence ao Estado”

Num país onde um terço da propriedade rústica é constituída por heranças indivisas e onde metade das terras passam de mão por herança sucessória, há muito que se discute a necessidade de colocar um prazo para se efetuar o registo e saber o que é de quem. O Grupo de Trabalho para a Propriedade Rústica (GTPR), coordenado por Rui Gonçalves, fez o diagnóstico. E até novembro deverá apresentar uma proposta de prazo para acabar com as heranças indivisas ad eternum e com a fragmentação da propriedade. No centro do país, a propriedade média chega a ter uma área quatro vezes inferior à “unidade mínima de cultura”, o que dificulta a gestão e a prevenção de incêndios florestais. Por vezes meio hectare pertence a seis herdeiros que o deixam ao abandono.

