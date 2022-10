Câmara do Porto vai pedir suspensão de novos alojamentos locais

A Câmara do Porto vai levar à Assembleia Municipal uma proposta para suspender a autorização de novos registos de estabelecimentos locais no Centro Histórico e no Bonfim. Segundo o “Jornal de Notícias”, caso a medida seja aprovada vai ter efeitos imediatos e vai vigorar durante seis meses.

A medida insere-se, segundo uma fonte do gabinete da Presidência da Câmara da Porto, num plano mais vasto, que "abrange áreas como a sustentabilidade, o plano estratégico para o sector do turismo e a segurança". Para além disso, a autarquia quer proceder à "revisão" do regulamento de alojamento local "durante estes meses", até ao final do ano.

A medida será levada à Assembleia Municipal na próxima segunda-feira. De acordo com a proposta, é o “momento de implementar áreas de contenção ao crescimento do alojamento”.