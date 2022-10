Sueco Svante Pääbo vence Nobel da Medicina

De onde vimos e de que forma estamos relacionados com os que vieram antes de nós? O que nos faz diferentes dos hominídeos extintos? Foi por estas perguntas, e pelas respostas a elas, que a academia sueca atribuiu o Nobel da Medicina ao cientista Svante Pääbo na manha desta segunda-feira, em Estocolmo.

O diretor do Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, localizado em Leipzig, na Alemanha, tem-se dedicado a entender os genomas dos hominídeos extintos, que habitaram a terra antes do ser humano, o homo sapiens sapiens, bem como em que moldes sucedeu uma evolução de eles para nós.

Chegou até a uma nova disciplina da genética, a paleogenómica, que se tem expandido. Por ter descoberto sequências de genomas dos nossos mais recentes extintos “parentes”, Pääbo conseguiu um novo e mais recente ponto de referência para sabermos de onde viemos e quem somos.

Para o professor Nils-Göran Larsson, especialista em genética mitocondrial e um dos seis memebros do comité do Nobel da Medicina, “a maior contribuição do cientista, decisiva para este prémio, foi o desenvolvimento de métodos que o levaram a recuperar e a entender DNA ancestral. O DNA de ossos muito antigos fica muito deteriorado, com alterações químicas, com DNA de bactérias e de seres humanos contemporâneos. Pääbo usou tecnologia contemporânea e implementou um método único”.

“Há imensas implicações [das descobertas], tanto no entendimento da nossa evolução, como na compreensão da nossa fisiologia mais básica e da potencialidade médica disso”, explica a professora de imunologia Gunilla Karlsson-Hedestam, também membro do comité. “Outro aspeto importante é a compreensão dos genes que temos como herança dos hominídeos extintos, que têm relação com muitas funções do corpo humano, como a resposta humanitária ou a forma como sobrevivemos em altas altitudes”.