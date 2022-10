Sabia que o seu patrão pode estar a vigiá-lo à distância? A ACT está atenta: 1400 empresas fiscalizadas por causa do teletrabalho

O sistema desligou-se do servidor do trabalho sem avisar. Por pouco menos de meia hora, D., de 29 anos, ficou offline do software que controla a sua produtividade e que foi instalado pela empresa onde trabalha quando, com a pandemia, teve de começar a fazer o seu trabalho a partir de casa. Uma qualquer falha informática não a notificou e D. nem se apercebeu que não estava ligada. Tentou explicar às suas chefias o que se passara, mas a resposta foi que o problema era seu e que deveria “ter estado com atenção”.

