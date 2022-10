Número de candidatos à bolsa de estudo bateu recorde nesta fase do ano letivo

O número de alunos que se candidataram para ter bolsa de estudo nesta altura do ano letivo é o mais elevado desde que há registo.. Segundo o jornal “Público”, são quase 76 mil os alunos que, terminada a primeira fase de inscrições no ensino superior, têm a sua candidatura submetida junto da Direcção-Geral do Ensino Superior (DGES).

A 22 de setembro — último balanço divulgado no site da DGES — havia já 75.994 estudantes candidatos à bolsa de estudo. Este número corresponde a um aumento de 10.650 alunos. As novas regras aprovadas no Verão, que permitem apoiar mais pessoas e facilitam o acesso a quem já estava abrangido pela ação social no ensino secundário, ajudam a explicar o aumento.

Ainda não é possível saber quantos dos cerca de 76 mil candidatos é que vão ter bolsa, uma vez que a DGES ainda não divulgou resultados do processo de análise das candidaturas (o habitual é fazê-lo a partir de outubro). No ano passado, houve 103.371 candidatos, o número mais elevado de sempre. E cerca de 80 mil alunos receberam apoio do Estado para frequentar o ensino superior.