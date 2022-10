Camiões-cisterna dos bombeiros asseguram o acesso a água nas freguesias do Nordeste Transmontano

O transporte de água para a União das Freguesias de Algoso, Campo de Víboras e Uva é feito diariamente por camiões-cisterna dos bombeiros. Segundo o “Jornal de Notícias”, a água só continua a correr nas torneiras do Nordeste Transmontano porque os municípios assumiram esse transporte.

"Se assim não fosse, teríamos tido um problema gravíssimo de falta de água em Algoso, porque a captação está seca. Fomos buscar água a Miranda do Douro", referiu a presidente da União das Freguesias de Algoso, Campo de Víboras e Uva, Cristina Miguel. Algoso foi uma das freguesias mais afetadas pela carência de água no concelho de Vimioso. O rio Angueira, a principal captação, secou.

"Nos meses de julho e agosto o consumo disparou. A população aumentou de 200 para mil pessoas, com os emigrantes", disse Cristina Miguel. "As pessoas deixaram de regar. Não se importam com as flores que secaram, mas ter de deixar de regar as hortas foi difícil. A população é idosa. Têm reformas inferiores a 300 euros e agora terão de comprar os vegetais", acrescenta. Em Miranda do Douro, de acordo com a presidente da Câmara, Helena Barril, refere que os animais já estão a consumir água da rede. “Não têm outra alternativa”, refere.