Um veleiro russo afundou-se no meio do Atlântico com uma tonelada de cocaína dentro dele. Ninguém sabe onde ela está

Os operacionais da Polícia Judiciária, Marinha e Força Aérea realizavam uma operação conjunta quando viram o “Taeping Uuras” no meio do Atlântico. Ali estava, um veleiro de luxo parado em águas internacionais, sem qualquer vela içada e com o sistema de identificação e localização desligado. Um comportamento típico dos traficantes de droga que atravessam o oceano com cocaína nas embarcações, diz uma fonte judicial do Funchal.

O instinto policial não falhou. Quando subiram a bordo do veleiro com mais de 17 metros de comprimento onde viajavam três tripulantes russos (Dimitri, Anton e Daria) para verificarem os documentos, as autoridades detetaram cerca de 50 sacos de mar suspeitos: são embalagens como estas que os traficantes costumam usar para transportar substâncias ilegais. Na versão da polícia, os três russos queixaram-se de que a embarcação necessitava com urgência de combustível e que já não tinham quase nada para comer a bordo. A PJ, a Marinha e a Força Aérea decidiram então acompanhar o veleiro até um porto seguro na Madeira.