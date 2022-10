Doentes sem gravidade recusam sair da Urgência dos hospitais, centros de Saúde avançam com laboratórios de testes rápidos

O tratamento prescrito pelo Governo para aliviar a sobrecarga nas urgências hospitalares continua a falhar: a renovada indicação, feita em julho, para transferir doentes ligeiros para os centros de saúde tem sido “nula”, “pontual” ou “residual”, consoante as unidades. A maioria consegue apenas que um utente por semana aceite trocar as horas de espera para ser observado pelo especialista hospitalar por uma consulta, até ao dia seguinte, com o médico de família.

A dose de reforço do remédio original — criado há cinco anos pelo Núcleo de Apoio Estratégico, liderado pelo antigo diretor-geral da Saúde Constantino Sakellarides — foi distribuída pelo Serviço Nacional de Saúde numa circular da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), mas não há melhoras. “Foram poucos os hospitais que avançaram. No verão tentou-se persuadir para dar um novo fôlego, descrevendo como fazer o reencaminhamento, mas o resultado é insignificante”, afirma Xavier Barreto, presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares.

