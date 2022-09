Retomada este sábado a viagem a Compostela por fora da estrada

Os romeiros medievais metiam pernas ao caminho e demandavam Santiago de Compostela em busca da redenção, do cumprimento de promessas ou de um sentido para a vida. Séculos depois, o Caminho de Santiago tornou-se numa referência cultural europeia. Parta-se de Paris, de Ourense ou de Ponte de Lima, é uma viagem ao encontro da natureza, do património e, em última análise, de nós próprios.

Há muitas formas de fazer esta jornada e uma destas é a bordo de veículos 4x4, opção que se poupa o físico, permite ver bastante mais em menos tempo. Há 33 anos, fez-se pela primeira vez, entre Trancoso, Ponte de Lima, Caminha, Pontevedra e Compostela por iniciativa do Clube Todo-o-Terreno. Mais recentemente, o Clube Escape Livre recuperou esta tradição, à qual volta este ano entre este sábado, dia 1, e terça-feira, dia 3 de junho.

De Trancoso a Santiago

Esta iniciativa explora a vertente cultural dos passeios fora de estrada e passará em pontos altos do património e da paisagem de Portugal e da Galiza.

No primeiro dia (sábado, dia 1 de outubro) os participantes largam de Trancoso, passando pelo santuário de Nossa Senhora da Lapa (nascente do rio Vouga), pelo mosteiro cisterciense de São João de Tarouca e pela raridade arquitetónica que é a ponte-fortaleza da Ucanha, sobre o rio Varosa.

No segundo dia (domingo, dia 2 de outubro) o percurso far-se-á através da serra da Cabreira, um paraíso natural, ainda que muito desfigurado pelos incêndios, a caminho da aldeia típica de Agra, do santuário de São Bento da Porta Aberta, no Gerês, e do mosteiro de Tibães, às portas de Braga, em boa hora salvo do abandono.

No terceiro dia (segunda-feira, 3 de outubro) passar-se-á de Portugal para Espanha, a caminho de Compostela, depois de atravessar as serras de Santa Luzia e da Arga, com passagem pelas ruínas do antigo mosteiro de São João de Arga, local de uma das mais castiças romarias minhotas.

Quarta-feira será a oportunidade para (re)visitar a magnífica catedral e assistir à original cerimónia do Bota-Fumeiro. Desta vos falarei na última das várias crónicas que diariamente irei dedicando a este passeio. Para quem não saiba do que se trata, apenas adianto que as leis do pêndulo que nos poderão ter parecido uma chatice nas aulas de Física do liceu, afinal podem ser bastante mais divertidas do que deixa supor a secura da fórmula T=2π√ L/g.