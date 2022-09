Regulador de saúde dos EUA expõe dados clínicos de portugueses com reações adversas à vacina da covid-19

O regulador de saúde norte-americano tinha, até esta quinta-feira, os dados clínicos de milhares de doentes que tiveram reações adversas após a toma de vacinas covid-19 expostos publicamente numa base de dados. Segundo o “Jornal de Notícias”, a base de dados incluía cidadãos portugueses.

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) e o Infarmed admitem que há "risco elevado de identificação indireta" dos pacientes, uma vez que as informações eram detalhadas. A EMA está a investigar a violação da proteção de dados. A Comissão Nacional de Proteção de Dados também está a acompanhar o caso.

Esta informação tinha sido descarregada no sistema de farmacovigilância de vacinas americano (VAERS). Os dados conseguiam ser acedidos a partir dos sites da FDA (Food and Drug Administration, o regulador norte-americano dos medicamentos) e do CDC (Centers of Diseases Control and Prevention).